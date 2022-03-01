Восстановить подачу электроэнергии на Луганщине в ближайшее время невозможно





В Луганской области обесточены полностью 22 населенных пункта, 14 — частично. Без электроэнергии находятся 96 тысяч 454 потребителя



Наихудшая ситуация сложилась в Рубежном, Северодонецке, Попаснянщине, Лисичанске. Из-за обстрелов энергетики работать не могут.

«Вопрос восстановления электроэнергии просто «завис» в воздухе. Снарядами уничтожаются подстанции, в результате обстрелов «крамсают» провода и опоры, которые не подлежат восстановлению, нужна полная реконструкция с «нуля»», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 13:13 30 Восстановить подачу электроэнергии на Луганщине в ближайшее время невозможно. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.В Луганской области обесточены полностью 22 населенных пункта, 14 — частично. Без электроэнергии находятся 96 тысяч 454 потребителяНаихудшая ситуация сложилась в Рубежном, Северодонецке, Попаснянщине, Лисичанске. Из-за обстрелов энергетики работать не могут.«Вопрос восстановления электроэнергии просто «завис» в воздухе. Снарядами уничтожаются подстанции, в результате обстрелов «крамсают» провода и опоры, которые не подлежат восстановлению, нужна полная реконструкция с «нуля»», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 13:13 30

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