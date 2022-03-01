Минобороны показало уничтожение двух БМП ВСУ высокоточным боеприпасом

Российское Минобороны продолжает публикацию роликов о применении новейших вооружений в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Очередное видео появилось на официальном канале военного ведомства в You-Tube.Новый ролик показывает уничтожение двух украинских БМП высокоточным боеприпасом. Само видео довольно короткое, в нем показаны две украинские БМП, укрытые среди домов в каком-то населенном пункте, название которого не приводится. Техника была обнаружена российским беспилотником, производящим разведку, после чего координаты были переданы командованию и последовал удар высокоточного боеприпаса."Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ. Объекты уничтожены точным попаданием высокоточного боеприпаса", - прокомментировали в Минобороны ролик.В описании к видео информация о типе боеприпаса отсутствует, можно предположить, что был применен высокоточный снаряд "Краснополь", способный поражать цели на дальности до 40 км. Стоит отметить, что российские военные довольно активно применяют данные артиллерийские снаряды в ходе спецоперации на Украине. Хотя возможен и вариант применения другого боеприпаса. Самое главное результат - две уничтоженные БМП.Отметим, что российское Минобороны явно прислушивается к рекомендациям размещать больше видео, рассказывающего о ходе операции на Украине и героизме наших военных. Чем будет больше такого видео, тем люди будут меньше верить фейкам, которые запускает Украина и массово тиражирует Запад.источник