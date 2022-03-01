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Глава МИД Британии Лиз Трасс анонсировала введение В«сотенВ» новых санкций против России

root Сегодня, 15:1530Новости
Глава МИД Британии Лиз Трасс анонсировала введение В«сотенВ» новых санкций против России

Британия введет против России новый пакет санкций, объявление рестрикций пройдет в Палате общин британского парламента в 15:30. Соответствующее заявление опубликовал британский МИД.
Лондон анонсировал новые ограничения против России. О введении "сотен" санкций объявит "знаток" российской географии и мировой истории министр иностранных дел Лиз Трасс. Как заявляют в британском МИД, санкции коснутся российских олигархов, окружения российского президента Владимира Путина и "пропагандистов". Кого в Лондоне понимают под "пропагандистами" не поясняется.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс объявит сегодня о сотнях дальнейших российских санкций. Санкции ударят по еще большему числу российских олигархов и членов их семей, политическим союзникам Путина и пропагандистам", - говорится в сообщении Форин-офиса.
Между тем в Британии намерены отказаться и от российской нефти и газа, признавая, что это сильно ударит не только по британской экономике, но и другим странам. Однако Бориса Джонсона это не пугает, по его словам, это "необходимо сделать". Как подчеркнул британский премьер, чем больше газа и нефти продаст Россия, тем больше бомб упадет на Украину, а с этим надо покончить.

Джонсон заявил, что Великобритания последует примеру США и запретит российскую нефть и газ, но попозже. Сейчас это сделать невозможно, так как нет замены. Видимо британский премьер все же обратил внимание на США, где никак не могут остановить рост цен на бензин. По мнению многих экспертов, в США просчитались, думая, что при отказе от российской нефти спокойно найдут ей замену. Однако этого не случилось и Вашингтон стоит перед нелегким выбором. Возможно, что в то время, когда Европа начнет отказываться от российских энергоресурсов, США возобновит их закупку. Такой вариант развития ситуации существует и он вполне вероятен.
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