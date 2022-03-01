Французские предприниматели заявили о намерении продолжить работу в РФ



«Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT… Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников и российских граждан, которые не являются ответственными за эту войну», — уточнил глава союза.

Как пояснил Ру де Безье, французские предприниматели следуют рекомендациям правительства Франции, а оно не просит прекращать работу компаний в России.



Французские компании, в том числе «Ашан» и «Леруа Мерлен», остаются в России, пишут "Известия". Об этом 15 марта заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.«Да», — сказал он в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос, могут ли французские компании, в том числа «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон» продолжать оставаться в России.Ру де Безье отметил, что «Ашан» присутствует как в России, так и на Украине.По его словам, в общей сложности во французских компаниях в России трудятся порядка 160 тысяч человек.Ранее, 10 марта, в «Ашане» сообщили, что удивлены появлению слухов о закрытии магазинов в России. По словам представителя компании, доверять им нет основания, магазины продолжат работать как обычно.