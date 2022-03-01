Лукашенко: С Украины по Белоруссии был нанесен ракетный удар
По Белоруссии с территории Украины был нанесен удар ракетой «Точка-У», которую сбили в районе реки Припять. Об этом сегодня, 15 марта, заявил Александр Лукашенко.
«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Белоруссии — удар по нашей территории — ракетой „Точка-У“, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк — то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит», — сказал он на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности.
В этой связи белорусский лидер задал вопрос: «Что это такое?»
«Они что, одной ракетой хотят разбомбить Белоруссию? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — подчеркнул Лукашенко.
При этом Белорусский президент заявил, что белорусские войска не планируют принимать участие в спецоперации России на территории Украины.
«Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит на Украине. Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости… Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко также напомнил, что белорусские войска в связи с проводимой операцией выполняют свои задачи на территории Белоруссии.
«Наша задача — это очень важно в любом бою, не только в войне — предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге», — сказал он.
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