Лукашенко: С Украины по Белоруссии был нанесен ракетный удар

«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Белоруссии — удар по нашей территории — ракетой „Точка-У“, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк — то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит», — сказал он на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности.

«Они что, одной ракетой хотят разбомбить Белоруссию? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — подчеркнул Лукашенко.

«Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит на Украине. Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости… Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — отметил белорусский лидер.

«Наша задача — это очень важно в любом бою, не только в войне — предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге», — сказал он.

По Белоруссии с территории Украины был нанесен удар ракетой «Точка-У», которую сбили в районе реки Припять. Об этом сегодня, 15 марта, заявил Александр Лукашенко.В этой связи белорусский лидер задал вопрос: «Что это такое?»При этом Белорусский президент заявил, что белорусские войска не планируют принимать участие в спецоперации России на территории Украины.Лукашенко также напомнил, что белорусские войска в связи с проводимой операцией выполняют свои задачи на территории Белоруссии.источник