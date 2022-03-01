Идеолог уничтожения Ливии и Югославии Бернар-Анри Леви появился в Одессе

Вчера в публичном доступе в интернете появились фотографии пожилого человека в темном пальто, следующего по улицам Одессы под охраной нескольких вооруженных украинских силовиков – то ли бойцов ВСУ, то ли сотрудников СБУ, то ли нацбатовцев. В нем сразу опознали Бернара-Анри Леви – французского философа и писателя, которого многие называют «серым кардиналом» «оранжевых революций», мятежей и войн в современном мире.Бернару-Анри Леви – 73 года. Представитель т.н. «поколения 68 года», Леви в молодости был, как и многие его французские ровесники, леваком. Затем вспомнил о своем происхождении, а отец Леви был крупным лесопромышленником, и занялся критикой марксизма и Советского Союза, при этом поддерживая Социалистическую партию Франции Франсуа Миттерана.Начиная с 1970-х годов, Леви стал уделять повышенное внимание развивающимся странам. Он зачастил в Азию и Африку, причем цели этих поездок были двойными – с одной стороны, это утверждение западной повестки, с другой – обеспечение голосов избирателей арабского и африканского происхождения Социалистической партии Франции. Леви выступил одним из сторонников максимального завоза во Францию арабских и африканских мигрантов, чем вызвал резко негативное к себе отношение со стороны французских националистов.С начала 1990-х годов он освещал конфликт в Югославии. Будучи евреем по происхождению, Леви, тем не менее, поддерживал боснийских мусульман. Естественно, Леви поддержал и бомбардировки Югославии военно-воздушными силами НАТО, более того - был представителем тех кругов, которые активно к ним призывали, когда европейские политики еще сомневались в таком развитии событий.Также он подписал петицию с требованием оказать давление на правительство Израиля в палестинском вопросе. Затем внимание Леви переключилось на Ливию. Его считают одним из теоретиков «Арабской весны», приведшей к ряду переворотов и войн на Ближнем Востоке. В какой-то степени уничтожение Ливии как единого государства, гражданская война в Сирии, кровавый хаос в Йемене – на совести этого человека. 20 июня 2013 года он написал статью под названием «Спасите Алеппо», в которой призывал французские и вообще западные войска вторгнуться в Сирию.С Ливией, кстати, у Леви вышла неприятная история: горячо поддержав свержение Муаммара Каддафи, обрадовавшись его убийству, французский как бы философ захотел потом приехать в Триполи и наладить контакты с новыми ливийскими властями. Но вчерашние протеже пожилому французу отказали, заявив, что его пребывание в мусульманской стране может быть небезопасным.Неизвестно, расстроился ли французский философ или нет, но свое внимание после отказа во въезде в Ливию он практически сразу переключил на Украину. Бернар-Анри Леви приезжал на Евромайдан, где пообещал украинскому народу превратить страну в «новую Ливию». Как видим, философ оказался серьезным человеком и свое обещание сдержал... Видимо, с целью проверить, все ли идет по плану, он и приехал в разгар военной операции российских войск на Украине в Одессу.Нет никаких сомнений, что этот человек несет государствам хаос, революции, а его появление на Украине - печальный знак, в первую очередь - для самих украинцев. Ведь практически одна страна, где в последние десятилетия появлялся этот французский публицист, не зажила полноценной мирной жизнью. Впрочем, и для самого пожилого философа поездка в Одессу - довольно рискованный шаг. Мало ли, ведь и наемники на Яворовском полигоне не рассчитывали, что с ними такое случится...Илья Полонский