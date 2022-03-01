Джо Байден застрелил доллар

США заморозили ту часть наших золотовалютных резервов, которая хранилась в долларах. Всего заморожено 300 млрд долларов из 640, не смертельно. Однако по плану американцев удар должен был стать для нашей экономики именно что смертельным, он должен был нас раздавить. Дефицит долларов, резкий рост курса, паника, схлопывание банковской системы, новый виток роста курса, остановка торговли и производства, гиперинфляция.Сама по себе потеря 300 млрд долларов не имеет большого значения, наши резервы всего лишь откатились на уровень 2015-2017 годов. Опасность удара была в том, что мы потеряли долларовую ликвидность одномоментно. К счастью, наш ЦБ сумел защитить рублёвую финансовую систему при помощи нескольких решительных мер, так что теперь опасность позади. У России большой торговый профицит, поэтому нам достаточно подождать несколько месяцев, пока внешняя торговля перейдёт на другие валюты, такие как рубль, рупия и юань. Кстати, не верящие в рубль могут переложиться в золото или в юани прямо сейчас — на них большая часть ограничений ЦБ не распространяется.В отличие от других валютных кризисов, нынешний является искусственным. Проблема не в том, что у России кончились деньги, — денег у нас хватает, — а в том, что прямо сейчас нам нужны именно доллары, и мы не можем так просто их купить. Это как если у вас за рубежом украли кошелёк с кредитками. Так-то денег у вас хватает, вот только они лежат дома, и пока там родственники сделают денежный перевод, придётся обходиться оставшейся в кошельке мелочью.Повторюсь, американцы попытались сломать хребет финансовой системы России, повторить 1992 год. Сделать так, чтобы сначала ваша зарплата обесценилась в 10 раз, а потом вы оказались на улице из-за банкротства вашего предприятия. Это часть той войны на уничтожение, которую США ведут против нас с 1946 года, и которую они, в отличие от России, никогда не ставили на паузу.Джен Псаки, кстати, только что заявила, что США «сокрушили экономику России»:https://russian.rt.com/world/n...Спешу огорчить госпожу Псаки и отечественных коллаборационистов — не сокрушили. Решающей была первая неделя после заморозки ЗВР, и раз рубль успешно прошёл начало марта, это значит, что уничтожить рубль не получилось. Теперь ждём осени — к этому времени наша экономика должна будет выдержать второе испытание, перестроить разрушенные логистические цепочки, наладить поставки или производство санкционных товаров. Если не справимся, будет тяжело: не так тяжело, как хотели бы американцы и наша лакей-интеллигенция, но всё же непросто.Теперь о том, чем конкретно американцы заплатили за свой обман.Представьте, у вас есть столовая для дальнобойщиков на оживлённой трассе. Вы получили её в наследство от вашего деда, а тот — от своего отца. Это самая крупная столовая в округе, и все водители грузовиков обедают именно у вас. Цены высокие, еда невкусная, но зато все знают, что несвежих продуктов можно не бояться, качество вы держите на уровне.Прибыли столовая не приносит, вы давно уже живёте в долг. Рано или поздно вам предстоит неприятный разговор с кредиторами, но пока что вы работаете по инерции, скалитесь голливудской улыбкой и делаете вид, будто всё окей.У вас есть старый враг — дальнобойщик Иван, которого вы по ряду причин сильно не любите, так как он мешает некоторым вашим планам. Вы уже демонстративно отказались продавать ему смузи и маффины, но другую еду пока что продаёте.На днях Иван подрался со своим братом, и вам приходит в голову, что это отличный предлог, чтобы решить старую проблему. Вы насыпаете Ивану в гамбургер чайную ложку мышьяка, после чего как ни в чём не бывало ставите перед ним поднос с заказом. Иван попадается в ловушку, его увозит скорая. Промывание желудка, детоксикация, солевые растворы, и на утро уже ясно, что отравление прошло без последствий, через недельку Ивана выпишут из больницы, и он вернётся за руль. Но вы всё же весело гогочете в общем зале, рассказывая посетителям, как ловко вы траванули этого дурака, и как вы будете через неделю плясать брейк-данс у него на похоронах.Посетители доедают свои порции, внимательно разглядывая ваше искажённое безумием лицо. Крепкий дядюшка Ляо, которого вы боитесь и ненавидите, явно что-то прикидывает в уме. Постепенно вы понимаете, что за один день уничтожили репутацию, которую ваши предки нарабатывали поколениями. Похоже, многие посетители предпочтут теперь проехать лишние 100 километров, лишь бы только не рисковать получить от вас гамбургер с сюрпризом.Посмотрите на Саудовскую Аравию, например. Недавно она напала на Йемен, так как там произошёл государственный переворот, и к власти пришли враждебные саудитам хуситы. ООН регулярно осуждает военную операцию, и даже заносила саудовскую коалицию в какой-то чёрный список. Отношения Саудовской Аравии и США весьма натянуты — принц Саудовской Аравии даже не отвечает на телефонные звонки Джо Байдена.https://www.rbc.ru/politics/09...Саудиты не дураки, так что они отлично понимают, что завтра США могут заблокировать и их золотовалютные резервы — вот хотя бы под предлогом войны с Йеменом. Элементарная осмотрительность должна заставить саудитов начать переход с доллара на более надёжную валюту, на тот же юань, например. За одну неделю этого не сделать, но начинать надо немедленно.Так как США имеют конфликты почти со всеми странами планеты, процесс срочного отказа от доллара забурлил сейчас повсеместно. Начинается игра в горячую картофелину — тот, кто будет держать доллары слишком долго, проиграет в любом случае, так как массовый отказ от доллара неизбежно приведёт к его резкому обесцениванию. Этот процесс шёл и раньше, но американская атака на рубль существенно приблизила неизбежный конец.Администрация США пытается объяснить своим гражданам, что в росте цен на бензин виноват лично Путин. Полагаю, и это тоже нам на руку — тем более что отчасти это правда. Чем быстрее наши враги поймут, что за русофобию надо платить, причём платить дорого, тем быстрее нынешние призывы убивать русских сменятся на Западе искренним восхищением нашей страной.Олег Макаренко