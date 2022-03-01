Россия ввела санкции в отношении Байдена
Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Штатов Энтони Блинкена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и других американских политиков. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в МИД РФ.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский „стоп-лист“ включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — отметили в ведомстве.
Полный список представителей руководства США и связанных с ними лиц, внесенных в «стоп-лист»:
Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);
Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);
Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);
Марк Милли (Mark Alexander Milley);
Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan);
Уильям Бернс (William Joseph Burns);
Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki);
Далип Сингх (Daleep Singh);
Саманта Пауэр (Samantha Jane Power);
Хантер Байден (Robert Hunter Biden);
Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton);
Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo);
Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis).
Список обещают расширить за счет включения чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России.
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