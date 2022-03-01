Россия ввела санкции в отношении Байдена

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский „стоп-лист“ включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — отметили в ведомстве.

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Штатов Энтони Блинкена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и других американских политиков. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в МИД РФ.Полный список представителей руководства США и связанных с ними лиц, внесенных в «стоп-лист»:Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);Марк Милли (Mark Alexander Milley);Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan);Уильям Бернс (William Joseph Burns);Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki);Далип Сингх (Daleep Singh);Саманта Пауэр (Samantha Jane Power);Хантер Байден (Robert Hunter Biden);Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton);Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo);Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis).Список обещают расширить за счет включения чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России.источник