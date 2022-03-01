Правила вывоза валюты за пределы Украины изменили уже второй раз за месяц



«Сегодня Национальному банку пришлось вернуть требование о документальном подтверждении при перемещении за границу материальных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро. Мы не можем допустить вывод капитала из Украины, особенно в столь сложных экономических условиях», — отметили в НБУ.



Национальный банк вернул ограничения по вывозу из Украины материальных ценностей. Теперь пересекая границу с суммой более 10 тыс. евро гражданин должен предоставить подтверждающие документы из банка. НБУ пришлось вернуть это правило, чтобы не допустить выведение капитала из Украины.Об изменениях в правилах вывоза из страны материальных ценностей регулятор сообщил на своем официальном сайте. Чтобы пересечь украинскую границу с суммой более 10 тыс. евро, гражданин теперь должен предоставить документ, подтверждающий снятие этих денег с его собственного счета. Если средства украинец перевозит в виде банковских металлов, необходима квитанция об их приобретении.Кроме предоставления подтверждающих документов, украинцы должны в обязательном порядке декларировать все ценности, перемещаемые за границу. Заполнять декларацию необходимо только на деньги или имущество, эквивалентное сумме 10 тыс. евро и больше. Однако в этом правиле нет ничего нового, ведь оно оставалось в силе и после начала войны.Актуальные правила, касающиеся перемещения за границу материальных ценностей, Национальный банк указал в постановлении №51 от 13 марта. Постановление вступило в силу в день его утверждения Правлением регулятора. Поэтому украинцам, которые собираются выезжать за границу с большой суммой наличности или материальными ценностями, нужно позаботиться о соответствующих справках из банка. А иначе дальше пункта пропуска заехать не удастся.Напомним, что снять наличные деньги со своего валютного счета по правилам военного времени украинцы могут только в ограниченном количестве. Доллары и евро можно получить в сумме, которая в гривневом эквиваленте не превышает 30 тыс. грн. Школа выживания - Сегодня, 18:00 1