Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Правила вывоза валюты за пределы Украины изменили уже второй раз за месяц

bot Сегодня, 19:000Новости
Правила вывоза валюты за пределы Украины изменили уже второй раз за месяц
Национальный банк вернул ограничения по вывозу из Украины материальных ценностей. Теперь пересекая границу с суммой более 10 тыс. евро гражданин должен предоставить подтверждающие документы из банка. НБУ пришлось вернуть это правило, чтобы не допустить выведение капитала из Украины.
Об изменениях в правилах вывоза из страны материальных ценностей регулятор сообщил на своем официальном сайте. Чтобы пересечь украинскую границу с суммой более 10 тыс. евро, гражданин теперь должен предоставить документ, подтверждающий снятие этих денег с его собственного счета. Если средства украинец перевозит в виде банковских металлов, необходима квитанция об их приобретении.

«Сегодня Национальному банку пришлось вернуть требование о документальном подтверждении при перемещении за границу материальных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро. Мы не можем допустить вывод капитала из Украины, особенно в столь сложных экономических условиях», — отметили в НБУ.

Правила вывоза валюты за пределы Украины изменили уже второй раз за месяц
Кроме предоставления подтверждающих документов, украинцы должны в обязательном порядке декларировать все ценности, перемещаемые за границу. Заполнять декларацию необходимо только на деньги или имущество, эквивалентное сумме 10 тыс. евро и больше. Однако в этом правиле нет ничего нового, ведь оно оставалось в силе и после начала войны.
Актуальные правила, касающиеся перемещения за границу материальных ценностей, Национальный банк указал в постановлении №51 от 13 марта. Постановление вступило в силу в день его утверждения Правлением регулятора. Поэтому украинцам, которые собираются выезжать за границу с большой суммой наличности или материальными ценностями, нужно позаботиться о соответствующих справках из банка. А иначе дальше пункта пропуска заехать не удастся.
Напомним, что снять наличные деньги со своего валютного счета по правилам военного времени украинцы могут только в ограниченном количестве. Доллары и евро можно получить в сумме, которая в гривневом эквиваленте не превышает 30 тыс. грн. Школа выживания - Сегодня, 18:00 1

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: