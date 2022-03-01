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Все школы Луганска с 16 марта переходят на дистанционное обучение

bot Сегодня, 19:000Новости
Все школы Луганска с 16 марта переходят на дистанционное обучение
Администрация Луганска проинформировала о переходе школ и учреждений дополнительного образования города на дистанционное обучение с 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Луганска.

«Образовательный процесс в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, находящихся в ведении администрации Луганска, с 16 марта будет осуществляться только в дистанционной форме», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что «дошкольные учреждения продолжают работу в обычном режиме». Красота и здоровье - Сегодня, 17:05 328

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