Все школы Луганска с 16 марта переходят на дистанционное обучение



«Образовательный процесс в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, находящихся в ведении администрации Луганска, с 16 марта будет осуществляться только в дистанционной форме», — говорится в сообщении.



Администрация Луганска проинформировала о переходе школ и учреждений дополнительного образования города на дистанционное обучение с 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Луганска.В мэрии уточнили, что «дошкольные учреждения продолжают работу в обычном режиме». Красота и здоровье - Сегодня, 17:05 328