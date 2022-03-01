Киевстар, Vodafone и lifecell заявили о новой бесплатной услуге
Vodafone, Киевстар и lifecell в рамках услуги национального роуминга запустили бесплатный мобильный интернет для украинцев за границей. Совместными усилиями украинские мобильные операторы поддерживают тех, кто был вынужден покинуть родной дом, и теперь круглосуточно находится на связи со своими близкими.
Если в сети одного мобильного оператора исчезнет мобильная связь, абоненты могут переключиться к другому оператору, не потеряв интернет-соединение. Им будет доступен мобильный интернет 2G и 3G со скоростью 512 кбит/с. Этого достаточно, чтобы общаться в мессенджерах и читать новости.
Услуга мобильного интернета в рамках национального роуминга, так же как звонки и СМС, будет тарифицироваться по расценкам «родного» мобильного оператора.
Абонентам мобильных операторов Vodafone и Киевстар для подключения к национальному роумингу нужно сделать следующее:
отключить в настройках телефона автоматический выбор сети;
вручную выбрать ту сеть, которая работает при данном местоположении.
Если переключить сеть не удалось, перезагрузите телефон и попробуйте снова.
У абонентов оператора lifecell национальный роуминг включается автоматически, как только исчезает сеть оператора. Если же этого не произошло, нужно попытаться подключиться вручную, как было описано выше. Новости Украины - Сегодня, 18:29 10
Если в сети одного мобильного оператора исчезнет мобильная связь, абоненты могут переключиться к другому оператору, не потеряв интернет-соединение. Им будет доступен мобильный интернет 2G и 3G со скоростью 512 кбит/с. Этого достаточно, чтобы общаться в мессенджерах и читать новости.
Услуга мобильного интернета в рамках национального роуминга, так же как звонки и СМС, будет тарифицироваться по расценкам «родного» мобильного оператора.
Абонентам мобильных операторов Vodafone и Киевстар для подключения к национальному роумингу нужно сделать следующее:
отключить в настройках телефона автоматический выбор сети;
вручную выбрать ту сеть, которая работает при данном местоположении.
Если переключить сеть не удалось, перезагрузите телефон и попробуйте снова.
У абонентов оператора lifecell национальный роуминг включается автоматически, как только исчезает сеть оператора. Если же этого не произошло, нужно попытаться подключиться вручную, как было описано выше. Новости Украины - Сегодня, 18:29 10
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