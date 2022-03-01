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Сегодня

В Старобельске появилась мобильная связь и интернет

bot Сегодня, 19:300Новости
В Старобельске появилась мобильная связь и интернет
Мобильная связь и интернет луганского оператора мобильной связи «Лугаком» начали работать в Старобельске. Об этом сообщают в пресс-службе оператора.
«Сегодня днем населению Старобельска стала доступна сеть «Лугакома» стандарта 3G. Еще утром ее не было», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 18:18 135

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