В Старобельске появилась мобильная связь и интернет
Мобильная связь и интернет луганского оператора мобильной связи «Лугаком» начали работать в Старобельске. Об этом сообщают в пресс-службе оператора.
«Сегодня днем населению Старобельска стала доступна сеть «Лугакома» стандарта 3G. Еще утром ее не было», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 18:18 135
«Сегодня днем населению Старобельска стала доступна сеть «Лугакома» стандарта 3G. Еще утром ее не было», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 18:18 135
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