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Оператор американского канала погиб под Киевом

Sergey Сегодня, 20:000Новости
Оператор американского канала погиб под Киевом

Телеканал Fox News сообщил о смерти попавшего под обстрел на Украине оператора Закржевски.
Оператор Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом. Об этом во вторник, 15 марта, в эфире американского телеканала сообщил один из журналистов.
По данным Fox News, 14 марта 55-летний Закржевски работал над материалом вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом в населенном пункте Горенка в окрестностях украинской столицы. Автомобиль, на котором они передвигались, попал под огонь. В результате корреспондент был ранен, а оператор погиб.
Другие подробности не раскрываются.

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