Оператор американского канала погиб под Киевом

Телеканал Fox News сообщил о смерти попавшего под обстрел на Украине оператора Закржевски.Оператор Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом. Об этом во вторник, 15 марта, в эфире американского телеканала сообщил один из журналистов.По данным Fox News, 14 марта 55-летний Закржевски работал над материалом вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом в населенном пункте Горенка в окрестностях украинской столицы. Автомобиль, на котором они передвигались, попал под огонь. В результате корреспондент был ранен, а оператор погиб.Другие подробности не раскрываются.