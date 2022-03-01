В Киеве назвали дату окончания войны с Россией



«У нас есть два решения. Первое: на переговорах, которые сейчас успешно проходят, может быть все решено в кратчайшие сроки, 1-2 недели. То есть это с полным выводом российских войск. Хотя, думаю, этим не ограничится». — сказал Арестович.





«Второй вариант: Россия подкупит резервы, поймет, что им не удастся с нами договориться. И тогда будет еще одна попытка наступления на Украину. Тогда нам понадобится еще неделя, чтобы их перемолоть. И тогда все, у них не останется уже никаких резервов. Если будет второй вариант, то это все может занять еще месяц — до середины апреля», — добавил Арестович.

