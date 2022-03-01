Украинская группировка пытается удержаться на Марьинско-Авдеевском рубеже, чтобы не отступить в чистое поле

Сегодня продолжилось продвижение подразделений Народной милиции ДНР к западу и северо-западу от Донецка. Ведётся интенсивный огонь по позициям украинских вооружённых формирований, включая националистические батальоны. Ликвидируются огневые точки, на которых располагались тяжёлые вооружения украинских силовиков. Это гаубицы, реактивные системы залпового огня, бронетехника.Силы ДНР при поддержке российской боевой авиации подавляют сопротивление украинских вооружённых формирований в районе Авдеевки, к северо-западу от Песок, где группировка противника, по сути, рассечена после взятия под контроль населённого пункта Водяное.По последним данным, позиции ВСУ и нацбатов зачищены на глубину до 9-10 км к северо-западу от Донецка. Пока это не позволяет гарантировать того, что по столице ДНР противник не сможет применять артиллерию, однако, по крайней мере, от миномётных обстрелов северные и западные окраины Донецка фактически защищены.Как сообщают источники с места событий, украинские подразделения, находившиеся более семи лет «у ворот» Донецка и Горловки, сейчас «обрабатываются огнём с земли и с воздуха».В этой связи обсуждается вопрос о том, по какой причине украинская Марьинско-Авдеевская группировка при активном наступлении войск ДНР не отступает к Славянке Днепропетровской области – по направлению, которое пока ещё не перерезано российскими войсками. Украинские вооружённые формирования «цепляются» за рубеж в районе Авдеевки по той причине, что это настоящий укрепрайон, который создавался годами. Если нацбаты и ВСУ с него будут выбиты, то они окажутся на открытой местности, простреливаемой на многие километры – там, где уже нельзя будет прикрыться мирным населением и не отсидеться в бетонных бункерах. Фактически отступление будет в чистое поле. Эту задачу среди прочего сегодня и решает НМ ДНР, атакующая от Горловки и Донецка.источник