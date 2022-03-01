Ведущий украинского телеканала призвал В«убивать русских вместе с детьмиВ»

«Я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех. Я знаю, что, как журналист, я должен быть объективным и взвешенным, для того чтобы сообщать информацию с холодным сердцем, но, если честно, держаться сейчас очень тяжело».

«Только так можно защитить нацию, — напомнил Шарафмал рекомендации Эйхмана, после чего продолжил: — Наши воины — защитники Украины не могут убивать детей, это запрещено правилами войны и Женевской конвенцией, но я человек не военный, конвенциями не связан и, если будет возможность расправиться с россиянами, я это сделаю. Раз уж вы нас называете нацистами, то я буду придерживаться доктрины Адольфа Эйхмана и сделаю все, чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не жили на свете».

«Если нам придется вырезать все ваши семьи, то я буду одним из первых. Слава нации!» — заключил Шарафмал.

Фахрудин Шарафмал, ведущий украинского информационного телеканала «24», принадлежащего холдингу ТРК «Люкс» Екатерины Кит-Садовой, призвал в прямом эфире убивать русских вместе с семьями и детьми.В записи выступления ведущего украинского канала «24», выложенной на YouTube для европейской аудитории, этого фрагмента просто нет.Постоянно шмыгая носом в прямом эфире, поскольку только что узнал о смерти «своего друга-военного Павла», Шарафмал сказал:Далее Шарафмал (магистр журналистики ЛНУ имени Ивана Франко) начал рассказывать, что в России таких, как он и его друг Паша, называют нацистами, в связи с чем процитировал немецкого нациста Адольфа Эйхмана, начальника отдела Главного управления имперской безопасности, отвечавшего за «окончательное решение еврейского вопроса», который советовал уничтожать в первую очередь детей врагов Рейха, чтобы они не могли отомстить.Следует отметить, что после разгрома нацистской Германии Адольф Эйхман скрылся от правосудия в Аргентине. Но в мае 1960 года агенты израильской разведки «Моссад» похитили Эйхмана и вывезли в Израиль, где он был казнен по приговору суда. От редакции искренне желаем украинскому коллеге последовать за своим наставником.источник