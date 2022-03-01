Русских не жалко...
Это называется обыкновенный нацизм - когда русских убивают, но "цивилизованный мир" предпочитает этого не замечать, просто потому что русских не жалко. В отличии от украинцев, которых очень жалко.
Украинцев так жалко, что мир готов плакать над постановочной фотографией, на которой женщина выходит из разбитого роддома, в котором она никогда не лежала.
Русских не жалко, поэтому можно не обращать внимания, когда на улице Донецка лежат трупы рядом с фрагментами баллистической ракеты ВСУ. Кто знает, может быть это просто взорвался очередной кондиционер?
Alex Rusin
Украинцев так жалко, что мир готов плакать над постановочной фотографией, на которой женщина выходит из разбитого роддома, в котором она никогда не лежала.
Русских не жалко, поэтому можно не обращать внимания, когда на улице Донецка лежат трупы рядом с фрагментами баллистической ракеты ВСУ. Кто знает, может быть это просто взорвался очередной кондиционер?
Alex Rusin
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