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Русских не жалко...

Sergey Вчера, 23:1534Новости
Русских не жалко...
Это называется обыкновенный нацизм - когда русских убивают, но "цивилизованный мир" предпочитает этого не замечать, просто потому что русских не жалко. В отличии от украинцев, которых очень жалко.

Украинцев так жалко, что мир готов плакать над постановочной фотографией, на которой женщина выходит из разбитого роддома, в котором она никогда не лежала.

Русских не жалко, поэтому можно не обращать внимания, когда на улице Донецка лежат трупы рядом с фрагментами баллистической ракеты ВСУ. Кто знает, может быть это просто взорвался очередной кондиционер?

Alex Rusin

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