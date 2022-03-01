Русских не жалко...

Это называется обыкновенный нацизм - когда русских убивают, но "цивилизованный мир" предпочитает этого не замечать, просто потому что русских не жалко. В отличии от украинцев, которых очень жалко.



Украинцев так жалко, что мир готов плакать над постановочной фотографией, на которой женщина выходит из разбитого роддома, в котором она никогда не лежала.



Русских не жалко, поэтому можно не обращать внимания, когда на улице Донецка лежат трупы рядом с фрагментами баллистической ракеты ВСУ. Кто знает, может быть это просто взорвался очередной кондиционер?



Alex Rusin