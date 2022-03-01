Ночные морозы не отступают. Днем в Луганске ниже нуля



«С 21:00 15 марта до 21:00 16 марта на территории региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 16 марта будет колебаться от 13 градусов мороза ночью до нуля днем. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 9-11 градусов, днем — от 1 до 3 градусов мороза.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 7-9 градусов ниже нуля ночью и от 2 до 4 градусов ниже нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 6 до 8 градусов мороза ночью и от 2 до 4 градусов мороза днем.По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, температурный фон пониженный.Погода в Луганске - Сегодня, 00:04 98