Житель Станицы Луганской подорвался на мине у лодочной станции во время рыбалки



«В приемное отделение Станично-Луганской ЦРБ (центральной районной больницы) поступил гражданин 1976 года рождения с минно-взрывной травмой и ампутацией правой стопы. Телесные повреждения он получил в районе лодочной станции на реке Северский Донец в пгт Станица Луганская во время рыбалки», — говорится в сообщении.



Мужчина остался без ноги, подорвавшись на мине во время рыбалки на реке Северский Донец в поселке городского типа Станица Луганская.Соблюдайте простые противоминные правила:быть постоянно настороже, чтобы не пропустить знаки, предупреждающие о минной опасности, и признаки, которые могут указывать на то, что данный участок заминирован;при передвижении пешим порядком использовать проторенные дороги;двигаться посередине дороги (тропы), обращая внимание на всякого рода провода, шнуры, условные знаки и т.д.;не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы;не заходить в разрушенные дома;при передвижении на машине внимательно следить за дорогой и прилегающей местностью; стараться не выезжать на обочину, объезжать рытвины и места с поврежденным твердым покрытием.Новости Региона - Сегодня, 05:32 65