Зеленскому разрешили озвучить новую для украинцев реальность и он заявил, что их в НАТО никто принимать не будет."Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать", — сказал он.Прозрение, сыгранное Зеленским, навевает мысли об одной исторической параллели. Весна сорк пятого, Берлин окружают советские войска, а Гитлер в своей ставке ждёт армию Венка. Как известно, Венк не пробился и надежды на чудесное спасение рухнули.В отличии от той ситуации на Украине всё происходит по англосаксонской классике, - бледнолицые братья поимели Украину по полной и изначально не собирались её спасать, тем более, принимать в свои ряды, а наоборот, пихали Киев к максимальной конфронтации с Москвой так, чтобы самим гарантированно остаться вне схватки. Для этого даже прилетал Борис Джонсон и выразил уверенность, что украинцы будут биться с русскими до последней капли крови. Многие теперь так и делают, умножая смерть и разрушения, умирают, но стараются не разочаровать белого господина.Украина англосаксами передаётся под управление России с максимальными издержками.