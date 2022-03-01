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Ермак погрозил кулаком Израилю, закрывшему безвиз для беженцев из Украины

root Сегодня, 08:300Новости
Ермак погрозил кулаком Израилю, закрывшему безвиз для беженцев из Украины
Ермак погрозил кулаком Израилю, закрывшему безвиз для беженцев из Украины

Глава аппарата президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна "жёстко и быстро" отреагирует на любые враждебные жесты, в том числе на решение Израиля приостановить безвизовый режим и потребовать электронных разрешений от граждан Украины, желающих въехать в эту страну.

"Мы считаем приостановку безвизовых поездок и введение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль недружественным жестом для граждан Украины, который необходимо немедленно исправить, — написал в соцсети политик. — Напомню всем нашим партнёрам: их народы давно и ясно показали и говорят, что им нужно делать. Смотрите и слушайте своих избирателей (…) они поддерживают Украину, они с нами. А вы?"

Ермак добавил, что его страна будет "жёстко и оперативно" реагировать на любые шаги, которые наносят ущерб её интересам и интересам её граждан.
Комментарии Ермака прозвучали вскоре после того, как Тель-Авив объявил, что украинцы, посещающие страну, должны будут заявить, есть ли у них приглашение от гражданина Израиля, и дождаться разрешения на въезд.
В минувшее воскресенье министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед заявила, что любой украинец с друзьями или родственниками в Израиле сможет въехать в качестве беженца до конца конфликта, но лишь ограниченное число людей, не имеющих связей со страной смогут "переждать" на её территории.
В настоящее время украинские беженцы получают в Израиле трехмесячную туристическую визу, которая не позволяет им работать.
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