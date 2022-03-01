Ермак погрозил кулаком Израилю, закрывшему безвиз для беженцев из Украины



"Мы считаем приостановку безвизовых поездок и введение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль недружественным жестом для граждан Украины, который необходимо немедленно исправить, — написал в соцсети политик. — Напомню всем нашим партнёрам: их народы давно и ясно показали и говорят, что им нужно делать. Смотрите и слушайте своих избирателей (…) они поддерживают Украину, они с нами. А вы?"



Глава аппарата президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна "жёстко и быстро" отреагирует на любые враждебные жесты, в том числе на решение Израиля приостановить безвизовый режим и потребовать электронных разрешений от граждан Украины, желающих въехать в эту страну.Ермак добавил, что его страна будет "жёстко и оперативно" реагировать на любые шаги, которые наносят ущерб её интересам и интересам её граждан.Комментарии Ермака прозвучали вскоре после того, как Тель-Авив объявил, что украинцы, посещающие страну, должны будут заявить, есть ли у них приглашение от гражданина Израиля, и дождаться разрешения на въезд.В минувшее воскресенье министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед заявила, что любой украинец с друзьями или родственниками в Израиле сможет въехать в качестве беженца до конца конфликта, но лишь ограниченное число людей, не имеющих связей со страной смогут "переждать" на её территории.В настоящее время украинские беженцы получают в Израиле трехмесячную туристическую визу, которая не позволяет им работать.источник