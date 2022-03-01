Глава польской правящей партии предложил отправить на Украину В«миротворческуюВ» миссию НАТО

Сегодняшний фактический политический лидер Польши Ярослав Качиньский, хотя и занимающий пост лишь заместителя председателя правительства, но при этом являющийся главой правящей в стране партии, выступил с предложением по «миротворчеству» на Украине.По словам Качиньского, который с делегацией из Польши, Чехии и Словении прибыл накануне в Киев, выдвинул идею о вводе на территорию Украины натовского «миротворческого контингента». При этом вице-премьер польского правительства сделал и допущение такого характера:Миротворческая миссия на Украине может быть и более широкой в международном составе.При этом, как добавил Качиньский, такая миссия должна быть вооружена, «но при этом она будет нести исключительно мир и гуманитарную помощь».Качиньский в ходе встречи с Зеленским заявил и о том, что уже вызывает болезненную реакцию у украинского руководства. Зампредседателя польского правительства сообщил, что «также нужно содействовать Украине по вступлению её в Европейский союз». Это притом, что буквально несколько дней назад лидеры ЕС отказали Украине в предоставлении хоть каких-то гарантий в плане евроинтеграции. А польский политик продолжает пытаться говорить от имени всего Евросоюза, у которого к самой Польше немало вопросов.Между тем, на заседании Совета НАТО не было принято консолидированного решения о «кардинальном расширении военной помощи Украине». Ни о какой «натовской миротворческой миссии» речи тоже не шло. Поэтому все заявления Качиньского являются в большей степени его собственными домыслами, которые к объективной реальности на данном этапе не имеют никакого отношения.Вместе с Качиньским визит в Киев совершили премьеры Польши, Чехии и Словении - Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. Все они давали Зеленскому обещания, в том числе и те, которые украинскому режиму даются годами без какого-либо (хотя бы частичного) их выполнения.источник