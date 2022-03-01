"Кто бы мог подумать!" Лукашенко рассказал о просьбах Литвы поставить муку, гречку и соль

Литва просит у Белоруссии поставить муку, гречку и соль, на это обратил внимание глава государства Александр Лукашенко, встречаясь во вторник с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности."Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время – ваши жены, некоторые – куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту", – приводит его слова агентство Белта.Теперь, по словам Лукашенко, сложилась обратная ситуация, когда уже на сопредельной стороне нуждаются в продуктах питания из Белоруссии."Что сегодня происходит… Граница ж была закрыта, боялись ковида из Беларуси. Но дело ж не в ковиде, вы понимаете. Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят: хотя бы немного муки, гречки и соли", – пояснил белорусский президент.Он отметил, что предприятие "Мозырьсоль" работает. "Можем тоннами, тысячу тонн продать этой соли. Это тоже наши возможности, чтобы вы знали. Едут, чтобы бак бензина заправить. И будут ехать", – добавил Лукашенко.источник