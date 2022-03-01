Всю правду о работе мобильного оператора Vodafone на Донбассе рассказал бывший работник компании



«По доступности приложения информация проверена лично (с использованием VPNвсё работает), доступ действительно заблокирован именно компанией Vodafone Украина. Также как бывший сотрудник данного оператора связи могу сказать, что доступ к сети блокировался по блокам номеров, дольше всех работали номера на 050», — утверждает автор письма.





«При этом официально оператор не сообщает абсолютно никакой информации. Очень прошу осветить эту проблему, хотя понимаю, что на фоне войны это выглядит несущественно... Но связь Vodafone это единственная возможность общаться со своими родными, разделенными линией фронта. А также для многих — это доступ к своим деньгам на картах Приват и Ощад банка, которые являются единственным источником финансов для многих семей», — пишет автор.



«При этом официально оператор не сообщает абсолютно никакой информации. Очень прошу осветить эту проблему, хотя понимаю, что на фоне войны это выглядит несущественно... Но связь Vodafone это единственная возможность общаться со своими родными, разделенными линией фронта. А также для многих — это доступ к своим деньгам на картах Приват и Ощад банка, которые являются единственным источником финансов для многих семей», — пишет автор.