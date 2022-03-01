Российское Минобороны продемонстрировало применение ударного беспилотника В«ИноходецВ» против украинской бронетехники и укреплений

В течение почти трёх недель продолжается российская военная спецоперация на Украине. За это время российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР добились следующих успехов: осуществлено взятие под контроль украинского побережья Азовского моря с созданием транспортного коридора в Крым через территорию Донецкой Народной Республики. Под контролем ВС РФ оказалась Херсонская область. Там украинские войска пытаются, что называется, «огрызаться», используя диверсионные вылазки с подконтрольных территорий. Также взяты под контроль обширные территории к северу, востоку и западу от Киева, в Черниговской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Николаевской областях.Проводится лишение украинских нацбатов и других украинских вооружённых формирований тяжёлой военной техники. Так, Минобороны РФ сегодня публикует данные о применении ударной беспилотной авиации в отношении укреплений и бронетехники противника. На одном из направлений использовались ударные беспилотники «Иноходец». С их помощью уничтожены несколько единиц бронированной военной техники, а также укреплённые позиции украинских вооружённых формирований.Отмечается, что сложные метеоусловия не стали серьёзным препятствием для применения БПЛА «Иноходец», способных действовать на высотах до 7500 м и нести полезную нагрузку в 300 кг. Радиус боевого применения таких ударных беспилотников составляет около 300 километров.Дополнительно сообщается об уничтожении артиллерией ВС РФ при корректировке с беспилотника военной техники и складов с боеприпасами на территории Черниговской области.источник