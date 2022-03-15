Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 16.03.2022

"За прошедшие сутки погибли 2 мирных жителя, ранены 11 мирных жителей, из них четверо - с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении представительства ДНР.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 15.03.202209:40Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.09:35Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.Отмечается, что украинские войска применили 179 единиц боеприпасов.09:25Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.По данным представительства, в 8:35 по населенному пункту Гольмовский со стороны населенного пункта Дача было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. По Еленовке со стороны Новомихайловки выпустили пять снарядов калибром 122 мм.09:15Автобусы приехали из Ростова-на-Дону и ждали людей у въезда в Мариуполь со стороны Запорожского шоссе, оттуда увозили в Володарское и потом, по желанию, в ДНР, Россию или Украину.09:05Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.В результате обстрела поселка городского типа Фрунзе погиб мужчина 1991 года рождения, разрушен один дом, еще один дом, хлебоприемный пункт и зернохранилище повреждены. В поселке Голубовское также был разрушен дом.08:55Напомним, по информации министерства здравоохранения ДНР, в результате обстрела района Макеевки пострадали шесть человек, в том числе и трое детей.08:25Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.Удар был нанесен со стороны населенного пункта Троицкое.08:15Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что обстрел зафиксирован в 7:00. Огонь велся со стороны населенного пункта Троицкое.