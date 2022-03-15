Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 16.03.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 15.03.2022
09:40 За прошедшие сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, ранены 11
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За прошедшие сутки погибли 2 мирных жителя, ранены 11 мирных жителей, из них четверо - с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении.
09:35 Украинские боевики за истекшие сутки 23 раза открывали огонь по территории ДНР
Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении представительства ДНР.
Отмечается, что украинские войска применили 179 единиц боеприпасов.
09:25 Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибром 122 мм по населенным пунктам Гольмовский и Еленовка в ДНР
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
По данным представительства, в 8:35 по населенному пункту Гольмовский со стороны населенного пункта Дача было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. По Еленовке со стороны Новомихайловки выпустили пять снарядов калибром 122 мм.
09:15 Сотни людей смогли выбраться из Мариуполя, им помогли военнослужащие ВС РФ и ДНР.
Автобусы приехали из Ростова-на-Дону и ждали людей у въезда в Мариуполь со стороны Запорожского шоссе, оттуда увозили в Володарское и потом, по желанию, в ДНР, Россию или Украину.
09:05 Киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населенным пунктам", - говорится в сообщении.
В результате обстрела поселка городского типа Фрунзе погиб мужчина 1991 года рождения, разрушен один дом, еще один дом, хлебоприемный пункт и зернохранилище повреждены. В поселке Голубовское также был разрушен дом.
08:55 Последствия ночного ракетного удара по Макеевке
Напомним, по информации министерства здравоохранения ДНР, в результате обстрела района Макеевки пострадали шесть человек, в том числе и трое детей.
08:25 ВСУ в 8:10 (совпадает с мск) выпустили четыре мины калибром 120 мм по Пантелеймоновке
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Удар был нанесен со стороны населенного пункта Троицкое.
08:15 Украинские войска выпустили десять мин калибра 120 миллиметров в направлении населенного пункта Михайловка в ДНР
Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что обстрел зафиксирован в 7:00. Огонь велся со стороны населенного пункта Троицкое.
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