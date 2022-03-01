Французский наёмник не сдержал слёз после российского удара по Яворовскому полигону

В ходе проведения Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины 13 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по «миротворческому» Яворовскому полигону ВСУ в Львовской области.Украинские власти сообщили о 35 погибших, а российское Минобороны проинформировало об уничтожении порядка 180 иностранных наемников на этом объекте, который был превращен в пункт сбора, подготовки и слаживания иностранных наемников.Подтверждением данных российского военного ведомства является свидетельства очевидца. Одного из выживших иностранных наемников, который снял на видео произошедшее. Он не скрывал чувств приводя подробности и не смог сдержать слёзы."Вот, базу только что уничтожили, мы уходим. Среди погибших есть мои друзья, так что уходим отсюда. База была уничтожена. Мне нужно собраться. Вот, уничтоженная база, и там тоже бомбили. Только что…", – рассказал иностранный наемник."Нашу базу, где мы подписали военный контракт с Украиной, только что уничтожили. Нас были десятки, остались только мы. Были сотни военных на этой базе, американцы. Сто процентов кто-то продал информацию о нашей базе, - – добавляет француз, плача.Таким образом, француз признал все то, о чем неоднократно говорила российская сторона. Вероятно, после случившегося желающих повоевать на стороне бандеровского режима среди иностранцев поубавится.источник