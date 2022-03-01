Зеленский рассказал о более реалистичных позициях Украины и России на переговорах

«Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — уточнил глава государства.

Позиции сторон на переговорах Киева и Москвы стали более реалистичными, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА «Новости».Других подробностей, связанных с договоренностями и переговорами Украины и РФ, Зеленский не привел.