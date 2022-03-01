Зеленский рассказал о более реалистичных позициях Украины и России на переговорах
Позиции сторон на переговорах Киева и Москвы стали более реалистичными, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — уточнил глава государства.
Других подробностей, связанных с договоренностями и переговорами Украины и РФ, Зеленский не привел.
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