Избивший ветерана ФСБ за букву Z на машине задержан в Севастополе

Сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.«Оперативниками УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся», – сказала Волк.Она добавила, что по месту жительства задержанного проведен обыск. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. «На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», – передает ТАСС слова Волк.Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что несколько неизвестных напали на ветерана ФСБ, который наклеил на свой автомобиль букву Z. Нападавшие заметили его автомобиль на парковке и отправились в магазин искать владельца, а когда нашли – стали избивать, после чего убежали. Пенсионер получил многочисленные травмы и попал в госпиталь.Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме.