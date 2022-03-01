Северодонецк, Верхнеторецкое и Мариуполь: Российское Минобороны привело новые данные по спецоперации

В Минобороны прошел очередной брифинг, на котором были подведены итоги за прошедшие сутки и доведена более свежая информация по спецоперации, проводимой на территории Украины.Официальный представитель МО Игорь Конашенков начал с обстановки на Донбассе. Согласно его заявлению, на утро среды, 16 марта, группировка войск Луганской республики ведет бои за Северодонецк, причем в черте города на северо-западе, северо-востоке и востоке. Одновременно группировка войск ДНР продолжает наступление и уже взяла под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка, в настоящее время бои идут за Верхнеторецкое.Продолжаются бои за Мариуполь, продвижение идет, но очень тяжело. Бои ведутся с учетом нахождения в городе мирного населения, в то же время националисты оборудуют огневые позиции в жилых домах, зачастую прямо над головами сидящих в подвалах жителей. За сутки из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район ДНР эвакуированы 312 человек, включая 88 детей.Российская авиация и ПВО продолжают контролировать небо, за вчерашний день и сегодняшнюю ночь удалось сбить три самолета и четыре беспилотника. Как заявил Конашенков, два Су-25 сбиты под Черниговом и один МиГ-29 в районе Новая Быковка. Где сбиты беспилотники не сообщается, но отметим, что в этот раз обошлось без "Байрактаров". Хотя это ни о чем не говорит, вчера министр обороны Украины Резников хвалился, что Киев недавно получил новую партию ударных беспилотников, правда без пояснений каких и в каком количестве.Оперативно-тактическая и армейская авиация продолжает нанесение ударов по военной инфраструктуре Украины, за сутки военные поразили 128 военных объектов, включая ЗРК "Бук-М1", ЗРК "Оса", четыре РЛС, четыре командных пункта, семь складов вооружения. Нанесены удары по 68 местам скопления военной техники."Всего с начала военной операции удалось уничтожить 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета", - подвел итог Конашенков.