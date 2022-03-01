Жители Луганщины могут получить пенсии и соцвыплаты в Ощадбанке в течении 60 дней





Минсоцполитики с марта применяет специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и субсидий в отдельных городах и районах семи областей, в частности, во всех городах и районах Луганской области.



По словам заместителя главы Луганской областной государственной администрации Екатерины Безгинской, Минсоцполитики уже направило сведения и перечислило средства в «Ощадбанк» для выплаты государственных социальных пособий в Луганской области, в частности семьям с детьми. В настоящее «Ощадбанк» обрабатывает реестры и засчитывает выплаты получателям из Луганщины.



Таким образом, граждане получат назначенные государственные выплаты согласно механизму, определенному постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения».



В частности, этот порядок предусматривает проведение Минсоцполитики централизованного начисления денежных пособий, льгот и субсидий с привлечением «Ощадбанка» для перечисления выплат людям из населенных пунктов, где органы социальной защиты не имеют возможности работать через активные боевые действия и обеспечивать начисление и выплату таких пособий .



На момент принятия решения о применении такого порядка невозможность провести начисление наблюдалась более чем в 60 городах и районах 10 областей Украины.



Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики проводит в этих городах и районах централизованное начисление денежных пособий, льгот и жилищных субсидий. После этого финансирование будет направлено в «Ощадбанк», которое обеспечит перечисление выплат получателям.



Так, гражданам, получавшим выплаты через банки, перечислят соответствующие средства на банковские счета. Тем, кто получал выплаты через Укрпочту — «Ощадбанк» совершит денежный перевод через международную платежную систему «MY TRANSFER».



Чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой с индивидуальным налоговым номером в любое отделение «Ощадбанка» на территории Украины. Сделать это можно в течение 60 календарных дней со дня зачисления переводов. Новости Региона - Сегодня, 10:50 370 Министерство социальной политики Украины перечислило средства в «Ощадбанк» для выплаты государственных социальных пособий в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.Минсоцполитики с марта применяет специальный механизм выплаты денежных пособий, льгот и субсидий в отдельных городах и районах семи областей, в частности, во всех городах и районах Луганской области.По словам заместителя главы Луганской областной государственной администрации Екатерины Безгинской, Минсоцполитики уже направило сведения и перечислило средства в «Ощадбанк» для выплаты государственных социальных пособий в Луганской области, в частности семьям с детьми. В настоящее «Ощадбанк» обрабатывает реестры и засчитывает выплаты получателям из Луганщины.Таким образом, граждане получат назначенные государственные выплаты согласно механизму, определенному постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения».В частности, этот порядок предусматривает проведение Минсоцполитики централизованного начисления денежных пособий, льгот и субсидий с привлечением «Ощадбанка» для перечисления выплат людям из населенных пунктов, где органы социальной защиты не имеют возможности работать через активные боевые действия и обеспечивать начисление и выплату таких пособий .На момент принятия решения о применении такого порядка невозможность провести начисление наблюдалась более чем в 60 городах и районах 10 областей Украины.Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики проводит в этих городах и районах централизованное начисление денежных пособий, льгот и жилищных субсидий. После этого финансирование будет направлено в «Ощадбанк», которое обеспечит перечисление выплат получателям.Так, гражданам, получавшим выплаты через банки, перечислят соответствующие средства на банковские счета. Тем, кто получал выплаты через Укрпочту — «Ощадбанк» совершит денежный перевод через международную платежную систему «MY TRANSFER».Чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой с индивидуальным налоговым номером в любое отделение «Ощадбанка» на территории Украины. Сделать это можно в течение 60 календарных дней со дня зачисления переводов. Новости Региона - Сегодня, 10:50 370

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