Почему мобильный оператор Vodafone не работает на Востоке Украины
Наша любимая рубрика — «Нам пишут». На этот раз житель Луганщины, который долгое время работал в компании «Водафон», рассказал почему сеть мобильного оператора не доступна в большинстве городов Донбасса.
Автор письма считает, и приводит подтверждение из достаточно надёжного источника, что оператор Vodafone Украина целенаправленно отключил мобильную связь на территории ОРДЛО, при этом заблокировав доступ к приложению My Vodafone на Android не только с российских IP адресов, но и украинского IP принадлежащего компании ЛТК (интернет-провайдер на территории Луганщины, единственный, который присваивает украинский IP своим клиентам на этой территории).
«По доступности приложения информация проверена лично (с использованием VPNвсё работает), доступ действительно заблокирован именно компанией Vodafone Украина. Также как бывший сотрудник данного оператора связи могу сказать, что доступ к сети блокировался по блокам номеров, дольше всех работали номера на 050», — утверждает автор письма.
По словам бывшего работника «Водафона», на данный момент сеть оператора есть, но SIMв ней не регистрируются, что по мнению специалиста, прямо говорит о целенаправленном отключении оператором.
«При этом официально оператор не сообщает абсолютно никакой информации. Очень прошу осветить эту проблему, хотя понимаю, что на фоне войны это выглядит несущественно... Но связь Vodafone это единственная возможность общаться со своими родными, разделенными линией фронта. А также для многих — это доступ к своим деньгам на картах Приват и Ощад банка, которые являются единственным источником финансов для многих семей», — пишет автор.
Как ранее информировал журналисты, мобильный оператор Vodafone совместно с другими украинскими операторами сделали бесплатными услуги связи и интернет за границей. А на Востоке Украины людям просто отключили связь, хотя она им просто жизненно необходима. Новости Региона - Сегодня, 07:00 3975
Автор письма считает, и приводит подтверждение из достаточно надёжного источника, что оператор Vodafone Украина целенаправленно отключил мобильную связь на территории ОРДЛО, при этом заблокировав доступ к приложению My Vodafone на Android не только с российских IP адресов, но и украинского IP принадлежащего компании ЛТК (интернет-провайдер на территории Луганщины, единственный, который присваивает украинский IP своим клиентам на этой территории).
«По доступности приложения информация проверена лично (с использованием VPNвсё работает), доступ действительно заблокирован именно компанией Vodafone Украина. Также как бывший сотрудник данного оператора связи могу сказать, что доступ к сети блокировался по блокам номеров, дольше всех работали номера на 050», — утверждает автор письма.
По словам бывшего работника «Водафона», на данный момент сеть оператора есть, но SIMв ней не регистрируются, что по мнению специалиста, прямо говорит о целенаправленном отключении оператором.
«При этом официально оператор не сообщает абсолютно никакой информации. Очень прошу осветить эту проблему, хотя понимаю, что на фоне войны это выглядит несущественно... Но связь Vodafone это единственная возможность общаться со своими родными, разделенными линией фронта. А также для многих — это доступ к своим деньгам на картах Приват и Ощад банка, которые являются единственным источником финансов для многих семей», — пишет автор.
Как ранее информировал журналисты, мобильный оператор Vodafone совместно с другими украинскими операторами сделали бесплатными услуги связи и интернет за границей. А на Востоке Украины людям просто отключили связь, хотя она им просто жизненно необходима. Новости Региона - Сегодня, 07:00 3975
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