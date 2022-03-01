Разбудили ярость благородную...

Начинают “ломать” основную группировку ВСУ, которая стоит напротив Донецка и Горловки. Похоже, готовится штурм Авдеевки. “Ломать” начали по жесткачу, если судить по звукам тех видео, которые размещают донецкие. И это - одно из последствий теракта в Донецке 14 марта. Ведь предупреждали всушников, что не стоит пробуждать в русском солдате “ярость благородную, вскипающую как волна”. Разбудили.И тут у меня появляется пара вопросов, ответы на которые дают ответы и на другие вопросы, связанные с переговорным треком.Первый вопрос: почему восточная группировка ВСУ не пытается прорваться на запад, в сторону Днепра? Ведь очевидно, что российская армия собирается создать котёл и постепенно “перемолоть” всю эту всушно-айдаро-правосековскую группировку. Понятно, что группировка создала себе за много лет мощный укрепрайон, и не хочет его покидать, чтобы не подставляться под удары российско-донецкой армии. Но ведь всё равно это вопрос времени. И качества применяемых боеприпасов.И тут появляется ответ на другой вопрос. Руководство восточной группировки ВСУ понимает, что, предприняв марш на запад, в сторону Днепра, они оказываются едва ли не в чистом поле и становятся удобной мишенью для российских ВКС. А это будет похуже, чем “выход” из Иловайского котла в 14-м году, где по ним работали только артиллерия и РСЗО. То же касается формируемой в Днепре ударной группы ВСУ, которая теоретически может предпринять контрудар для деблокирования восточной группировки (хотя мариупольскую группировку они уже бросили). И эта ударная группа станет лёгкой добычей для воздушно-космических сил России.Вот откуда набившие оскомину всем, включая его западных союзников, мольбы Зеленского о “закрытии неба”. Это на него военные давят, потому что только при условии закрытия неба союзными Украине силами есть шанс либо восточной группировке пробиться к Днепру, либо днепровской ударной группе не дать российской армии замкнуть кольцо.А когда Зеленский (=укровоенные) понял, что небо перед Россией закрывать дураков нет, то был взят другой курс, который тоже продиктован укровоенными.Зеленский и его “стратегическая команда клоунов” интенсифицировали переговорный процесс. С единственной целью (на гумкоридоры им плевать): добиться временного прекращения огня, якобы для решения гуманитарных задач. Поскольку временное прекращение огня со стороны России создаст хоть какое-то окно, чтобы восточная группировка всушно-айдаро-правосеков смогла вырваться из потенциального котла и добраться до Днепра.Я даже не исключаю, что “стратегическая команда клоунов” Зеленского рассчитывает на то, что в случае договорённости о встрече Зе с Путиным, накануне этой встречи (и тогда она станет просто операцией прикрытия) будет хоть ненадолго действовать режим прекращения огня.Странный жалкий человечек. Неужели он ещё не понял, что все его “манёвры” читаются в генштабе России “на раз”? Восточная всушно-айдаро-правосековская группировка исчезнет (особенно после теракта в Донецке). И это - конец, потому что другой армии у Украины нет.Александр Казако