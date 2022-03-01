Росгвардия отбила атаку неонацистов на Каховскую ГЭС

Росгвардия взяла под охрану Каховскую ГЭС на Украине и отразила нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, сообщили в пресс-службе ведомства.«На Каховской гидроэлектростанции, которая является стратегическим объектом, возобновляется нормальная жизнь. Подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС, работники станции постепенно возвращаются на свои места», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.Подчеркивается, что гидроэлектростанция украинской стороной «была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам».«Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава. Так как единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр является Каховская ГЭС, через нее был организован зеленый коридор. Теперь беженцы могут вернуться домой», – заключили в Росгвардии.Ранее сообщалось о появившейся российской бронетехнике на Каховской ГЭС.