Украинских айтишников не будут призывать на военную службу во время мобилизации?



В Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему Михаил Федоров против мобилизации айтишников.

Позиция Министерства цифровой трансформации в том, что айтишники не считаются приоритетной категорией при мобилизации.



Учитывая сложившиеся обстоятельства, Минцифры рекомендует отказаться от мобилизации военнослужащих и резервистов, среди специалистов в сфере IT-индустрии и предоставляют отрасль экономики, которая обеспечивает стабильное пополнение бюджета страны.

Учитывая, что айтишники владеют специфическими навыками и знаниями, они более востребованы на информационном поле, а не в окопах.

В письме от 10.03.2022 № 1/06-1-1830 Минцифры говорится о том, что на фоне введения военного положения, утвержденного от 24.02.2022 года «О введении военного положения в Украине” и об оглашении и проведении общей мобилизации во всех областях, факт необходимости ведения борьбы на информационном поле для противодействия не менее важен, чем на фронте.

Как стало известно, письмо Федорова носит сугубо рекомендательный характер. Он утверждает, что в условиях войны с РФ IT-специалисты нужны на информационном и кибер фронтах. Также они продолжают работать и пополнять бюджет Украины. Этот факт стоит учитывать при мобилизации.



Со стороны политического руководства есть призывы на совершение всех действий, нацеленных на борьбу с военной агрессией и на сохранение предприятий, которые могут работать в текущих условиях.

Министерство цифровой трансформации советует организовать инструмент верификации принадлежности лица к категории айтишников для снижения рисков уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Новости Украины - Сегодня, 12:00 284 Министерство цифровой трансформации советует организовать инструмент верификации принадлежности лица к категории айтишников для снижения рисков уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.В Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему Михаил Федоров против мобилизации айтишников.Позиция Министерства цифровой трансформации в том, что айтишники не считаются приоритетной категорией при мобилизации.Учитывая сложившиеся обстоятельства, Минцифры рекомендует отказаться от мобилизации военнослужащих и резервистов, среди специалистов в сфере IT-индустрии и предоставляют отрасль экономики, которая обеспечивает стабильное пополнение бюджета страны.Учитывая, что айтишники владеют специфическими навыками и знаниями, они более востребованы на информационном поле, а не в окопах.В письме от 10.03.2022 № 1/06-1-1830 Минцифры говорится о том, что на фоне введения военного положения, утвержденного от 24.02.2022 года «О введении военного положения в Украине” и об оглашении и проведении общей мобилизации во всех областях, факт необходимости ведения борьбы на информационном поле для противодействия не менее важен, чем на фронте.Как стало известно, письмо Федорова носит сугубо рекомендательный характер. Он утверждает, что в условиях войны с РФ IT-специалисты нужны на информационном и кибер фронтах. Также они продолжают работать и пополнять бюджет Украины. Этот факт стоит учитывать при мобилизации.Со стороны политического руководства есть призывы на совершение всех действий, нацеленных на борьбу с военной агрессией и на сохранение предприятий, которые могут работать в текущих условиях.Министерство цифровой трансформации советует организовать инструмент верификации принадлежности лица к категории айтишников для снижения рисков уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.Новости Украины - Сегодня, 12:00 284

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