Российские войска захватили в Херсонской области украинский военный склад вЂ” МО

«Несколько ангаров и подземных хранилищ на территории военного объекта полностью заполнены стрелковым вооружением и боеприпасами», — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на территории Херсонской области взяли под контроль большой склад ракетно-артиллерийского вооружения.Как сообщили 16 марта в Минобороны России, при приближении российских подразделений украинские военнослужащие не стали оборонять склад и спешно покинули свои позиции.По оценке российских военных, на захваченных складах находится более 10 000 ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатомётам и тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению.В российском военном ведомстве намерены передать все захваченное вооружение подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.источник