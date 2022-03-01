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Российские войска захватили в Херсонской области украинский военный склад вЂ” МО

Sergey Сегодня, 14:450Новости
Российские войска захватили в Херсонской области украинский военный склад вЂ” МО

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на территории Херсонской области взяли под контроль большой склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Как сообщили 16 марта в Минобороны России, при приближении российских подразделений украинские военнослужащие не стали оборонять склад и спешно покинули свои позиции.
«Несколько ангаров и подземных хранилищ на территории военного объекта полностью заполнены стрелковым вооружением и боеприпасами», — говорится в сообщении.

По оценке российских военных, на захваченных складах находится более 10 000 ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатомётам и тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению.
В российском военном ведомстве намерены передать все захваченное вооружение подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.
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