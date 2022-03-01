Легковушка влетела под КамАЗ в Луганске. Две женщины госпитализированы. ФОТО



«15 марта текущего года в районе одного из домов на улице Кирова города Луганска гражданка 1980 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Lanos, выезжая на трамвайное полотно, расположенное на проезжей части, не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением гражданина 1970 года рождения», — говорится в сообщении спасателей.



Две женщины получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом в Луганске.В Луганскую городскую клиническую многопрофильную больницу № 1 госпитализированы водитель легкового автомобиля, получившая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные ссадины лица, а также пассажир этой машины, женщина 1963 года рождения, с переломом ребер, ушибом грудной клетки, множественными ссадинам лица, перелом двух костей предплечья. Происшествия - Сегодня, 13:45 141