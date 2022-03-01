Где сейчас в Украине можно оформить загранпаспорт или вклеить фото
Государственная миграционная служба Украины в районах, в которых нет боевых действий, возобновила предоставление административных услуг. Об этом проинформировала пресс-служба ГМС.
В частности, принимаются документы для оформления ID-карты, загранпаспорта, свидетельств на проживание (постоянное и временное).
Кроме того, вновь осуществляется вклеивание фотокарточек в паспорта, продлевается срок действия загранпаспортов и вносятся сведения про детей.
Украинцы, потерявшие документы или срок действия которых закончился, теперь могут опять обратиться за соответствующей услугой в территориальный центр ГМС. Но нужно учесть, что такие центры сейчас работают исходя из условий безопасности. То есть в районах, в которых ведутся боевые действия, они не работают.
Напомним, в Украине во время войны можно пользоваться просроченным паспортом гражданина Украины или документом, подтверждающий специальный статус. Но такая возможность есть только у жителей регионов, в которых из-за боевых действий нет обмена документов.
Такие просроченные документы можно предъявлять только:
нотариусу для государственной регистрации актов гражданского состояния
госрегистрации прав на недвижимое имущество.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 13:30 149
В частности, принимаются документы для оформления ID-карты, загранпаспорта, свидетельств на проживание (постоянное и временное).
Кроме того, вновь осуществляется вклеивание фотокарточек в паспорта, продлевается срок действия загранпаспортов и вносятся сведения про детей.
Украинцы, потерявшие документы или срок действия которых закончился, теперь могут опять обратиться за соответствующей услугой в территориальный центр ГМС. Но нужно учесть, что такие центры сейчас работают исходя из условий безопасности. То есть в районах, в которых ведутся боевые действия, они не работают.
Напомним, в Украине во время войны можно пользоваться просроченным паспортом гражданина Украины или документом, подтверждающий специальный статус. Но такая возможность есть только у жителей регионов, в которых из-за боевых действий нет обмена документов.
Такие просроченные документы можно предъявлять только:
нотариусу для государственной регистрации актов гражданского состояния
госрегистрации прав на недвижимое имущество.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 13:30 149
Метки: {keywords}