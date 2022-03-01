Где сейчас в Украине можно оформить загранпаспорт или вклеить фото



В частности, принимаются документы для оформления ID-карты, загранпаспорта, свидетельств на проживание (постоянное и временное).

Кроме того, вновь осуществляется вклеивание фотокарточек в паспорта, продлевается срок действия загранпаспортов и вносятся сведения про детей.



Украинцы, потерявшие документы или срок действия которых закончился, теперь могут опять обратиться за соответствующей услугой в территориальный центр ГМС. Но нужно учесть, что такие центры сейчас работают исходя из условий безопасности. То есть в районах, в которых ведутся боевые действия, они не работают.

Напомним, в Украине во время войны можно пользоваться просроченным паспортом гражданина Украины или документом, подтверждающий специальный статус. Но такая возможность есть только у жителей регионов, в которых из-за боевых действий нет обмена документов.

Такие просроченные документы можно предъявлять только:

нотариусу для государственной регистрации актов гражданского состояния

госрегистрации прав на недвижимое имущество.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 13:30 149 Государственная миграционная служба Украины в районах, в которых нет боевых действий, возобновила предоставление административных услуг. Об этом проинформировала пресс-служба ГМС.В частности, принимаются документы для оформления ID-карты, загранпаспорта, свидетельств на проживание (постоянное и временное).Кроме того, вновь осуществляется вклеивание фотокарточек в паспорта, продлевается срок действия загранпаспортов и вносятся сведения про детей.Украинцы, потерявшие документы или срок действия которых закончился, теперь могут опять обратиться за соответствующей услугой в территориальный центр ГМС. Но нужно учесть, что такие центры сейчас работают исходя из условий безопасности. То есть в районах, в которых ведутся боевые действия, они не работают.Напомним, в Украине во время войны можно пользоваться просроченным паспортом гражданина Украины или документом, подтверждающий специальный статус. Но такая возможность есть только у жителей регионов, в которых из-за боевых действий нет обмена документов.Такие просроченные документы можно предъявлять только:нотариусу для государственной регистрации актов гражданского состояниягосрегистрации прав на недвижимое имущество.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 13:30 149

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