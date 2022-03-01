Лавров заявил, что решение о выходе России из Совета Европы было принято давно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК заявил, что Совет Европы «превратился в очередное ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)», потому что обе организации ломали изначальную структуру консенсуса и, опираясь на свое «механическое западное большинство», игнорировали интересы России.Лавров пояснил, что изначальной идеей организаций была «идея взаимодействия консенсуса». По словам министра, происходила подмена такой полемики на более «русофобскую», так как риторика «все более определялась односторонними интересами Запада». По его словам, прежде всего учитывались интересы стран НАТО и ЕС, которые пользовались своим «механическим большинством».«Просто ломали структуру консенсуса, навязывая голосование по решениям, которые отражали исключительно их точку зрения, тем самым давали понять, что они вообще не намерены учитывать наши интересы, они в грош не ставят и лишь заинтересованы в том, чтобы нам читать нотации и нравоучения, чем они и занимались», — сказал министр.Лавров заключил, что Россия «давно уже созрела» для ухода из Совета Европы.10 марта МИД РФ сообщил, что Россия приняла решение выйти из Совета Европы. В заявлении говорилось, что решение связано с тем, что ЕС и НАТО злоупотребляют тем, что их представителей большинство в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), и придерживаются линии на «уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе». Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс в свою очередь заявил, что организация 15 марта примет решение по членству России.15 марта Лавров вручил письмо с решением о выходе России из Совета Европы генеральному секретарю организации.