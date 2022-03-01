Третий отчет: Наша поддержка для Русского Донбасса и Русского мира на Украине!

Межрегиональная общественная организация Вече (Владимир Орлов и Борис Рожин) в рамках помощи Русскому Донбассу и Русскому миру на Украине подготовила на собранные средства третий груз различного назначения для наших солдат и бойцов, которые сегодня на передовой выполняют приказ Президента России Владимира Путина по демилитаризации и денацификации Украины.В этот раз были закуплено еще 8 бронешлемов, различное медицинское имущество, включая тактические перевязочные пакеты и медицинские групповые аптечки, иглы, шины, также для нужд подразделений был закуплено еще два малых беспилотных летательных аппарата (очень нужны еще!), пауэрбанки, карты СДД, рации, тактические рюкзаки, нижнее белье, сигареты для передовой, а также был закуплен и отправлен консолидированный груз на укомплектование формируемых подразделений НМ ДНР, а именно: форма летняя, обувь с высоким берцем, дождевики, термобелье, бронежилеты штурмовые, бронешлемы, магазины, медицинские подсумки, а также другое комплектующее имущество.Всего закуплено и получено имущества от неравнодушных людей на сумму более 1 млн. 700 тыс. рублей.Мы обращаемся ко всем неравнодушным, помочь Русскому Миру в нашем правом деле!Кто может купить что нибудь полезное пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 (вотсап или телеграм) или +79060372855 (вотсап или телеграм) Или пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot, мы скажем что нужно исходя из ваших возможностей.П.С. Сейчас мы стараемся собрать средства по максимуму, которые пойдут на закупку необходимой гуманитарной помощи для комплектации новых подразделений НМ ДНР, гражданского населения и БПЛА, также комплектующих для БПЛА которые столь необходимы защитникам нашей Родины (недавно отправили http://veche-info.ru/news/7445). Не оставайтесь равнодушным!Реквизиты для помощи:Карта Сбера 5469380039842876 Игорь К.На Сбер через СБП и по номеру телефона +79037001243 Владимир О.ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811Для переводов из-за рубежа пишите сюда OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79060372855 (вотсап или телеграм) Или пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot - дадим реквизитыи на сайте МОО Вече http://veche-info.ru/projects/4261Отчеты о закупках:1. https://centercigr.livejournal.com/298459.html (телеграм https://t.me/WarDonbass/47429(https://t.me/WarDonbass/47429)2. https://centercigr.livejournal.com/298965.html (телеграм https://t.me/WarDonbass/45866(https://t.me/WarDonbass/45866)3. Благодарность за инфообеспечение от Мининформации ДНР(https://t.me/boris_rozhin/30015)4. Благодарность от бойцов с передовой за БПЛА (https://t.me/boris_rozhin/31081)Более 500 отчетов о проделанной гуманитарной работе, начиная с 2014 года http://voicesevas.ru/social_sector/В посте примерный список необходимого и коллаж фото отчетов части отправленных нами грузов https://centercigr.livejournal.com/153337.html