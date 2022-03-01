Советник Зеленского высказался по поводу В«шведского сценарияВ» для Украины

Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал сообщения, которые стали приходить от переговорной группы в плане «возможного закрепления нейтрального статуса Украины по шведскому сценарию». Нужно отметить, что в данном случае это заявление вызвало немало вопросов как на Украине, так и в России. В России, обсуждая тему, эксперты говорят о странности формулировки «шведский сценарий» хотя бы потому, что Швеция нейтральна лишь формально. Зачастую шведская русофобия проявляла и продолжает себя проявлять сильнее и отчётливее, чем в отдельных странах, входящих в НАТО.Комментируя слова о «шведском сценарии» для Украины, Подоляк сделал очередное популистское заявление, указав на то, что Киев приемлет «исключительно украинский сценарий». В складывающей ситуации, когда режим утратил территории, превосходящие по площади такие страны как Австрия или Болгария, заявление об «украинском сценарии» звучат весьма двусмысленно.По словам советника Зеленского, российская сторона «пытается оставаться инициативной стороной в переговорах».Подоляк:Нам в этом плане нужна безопасность с её юридическими гарантиями. Никаких протокольных. Никаких вторых будапештских. Нужны настоящие гарантии. Также нам не нужны бюрократические процедуры, которые бы закрывали наши небо от крылатых ракет.По словам Подоляка, который, мягко говоря, лукавит, Украина «никогда не была милитарным государством, которое готовится напасть на соседей». Это притом, что даже высокопоставленные политики и военные на Украине годами напролёт твердили, что «вернут Крым и дойдут до Москвы», а то и «до Уральских гор».Напомним, что целью военной спецоперации России на территории Украины является её демилитаризация и денацификация, а также признание Крыма российским наравне с признанием независимости ЛДНР.Возвращаясь в прошлое - в 1991 году, когда образовалась независимая Украина, её тогдашние лидеры прочили ей большое будущее со словами: «Уже через 2-3 года украинская экономика будет ведущей в Европе - существенно больше экономики Франции». Тогда же заявлялось, что Украина всегда будет братской страной для России. Но время показало, что лгали. Лгать продолжают и нынешние представители киевского режима.