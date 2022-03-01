На Украине заработал уникальный тип мобильного интернета
Тройка самых крупных операторов Украины Vodafone, Киевстар и lifecell объявили о запуске еще одной услуги в рамках национального роуминга. Кроме звонков и СМС абоненты смогут также пользоваться мобильным интернетом. Об этом телеком-операторы на днях объявили в совместном пресс-релизе.
Согласно сообщению компаний, отключаясь от сети «родного» оператора абонент не потеряет интернет-соединение.
В сетях двух других сотовых компаний ему будет доступен мобильный интернет 2G и 3G со скоростью 512 кбит/с.
Таких параметров вполне достаточно для использования мессенджеров, а также поиска в интернете необходимой информации.
Доплачивать за интернет в других сетях украинцам не придется. Так же, как звонки и СМС, эта услуга будет тарифицироваться по ценам «родного» оператора.
Чтобы подключиться к национальному роумингу, не нужно связываться с оператором или отправлять какие-либо запросы. Сделать это каждый абонент может самостоятельно.
Клиентам операторов Vodafone и Киевстар для подключения к национальному роумингу нужно выполнить следующие действия:
отключить в настройках телефона автоматический выбор сети;
вручную выбрать ту сеть, которая работает в месте вашего нахождения.
Если переключить сеть не удалось, перезагрузите телефон и попробуйте снова.
Для абонентов оператора lifecell все еще проще. У них национальный роуминг включается автоматически, как только исчезает сеть своего оператора. Если же это вдруг не произошло, нужно попытаться сделать это вручную, как было описано выше.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 148
Согласно сообщению компаний, отключаясь от сети «родного» оператора абонент не потеряет интернет-соединение.
В сетях двух других сотовых компаний ему будет доступен мобильный интернет 2G и 3G со скоростью 512 кбит/с.
Таких параметров вполне достаточно для использования мессенджеров, а также поиска в интернете необходимой информации.
Доплачивать за интернет в других сетях украинцам не придется. Так же, как звонки и СМС, эта услуга будет тарифицироваться по ценам «родного» оператора.
Чтобы подключиться к национальному роумингу, не нужно связываться с оператором или отправлять какие-либо запросы. Сделать это каждый абонент может самостоятельно.
Клиентам операторов Vodafone и Киевстар для подключения к национальному роумингу нужно выполнить следующие действия:
отключить в настройках телефона автоматический выбор сети;
вручную выбрать ту сеть, которая работает в месте вашего нахождения.
Если переключить сеть не удалось, перезагрузите телефон и попробуйте снова.
Для абонентов оператора lifecell все еще проще. У них национальный роуминг включается автоматически, как только исчезает сеть своего оператора. Если же это вдруг не произошло, нужно попытаться сделать это вручную, как было описано выше.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 148
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