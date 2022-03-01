Ситуация с продуктами питания в Луганске: что с сахаром?



«В Луганске с полок пропал сахар. Как признаются сами реализаторы, на складах он есть, но на витрины не выставляют, посколько не знают как устанавливать ценники», — пишет автор телеграм-канала Журналистика со вкусом.



Хотя другие жители Луганска его информацию не подтверждают. Об этом они пишут в социальных сетях.

«В Луганске мясо, курятина, спиртное — на месте. По сахару пару дней поистерили, зашла вчера в супермаркет — бери, не хочу. Дешевого правда нет, а дорогой лежит», — пишет Антонина.

«В Антраците все подорожало в среднем на 50%, то, что обычно покупаем», — жалуется Татьяна.

«Цены подскочили в Луганске. Мои сигареты были — 95 руб стали — 132 руб. Курица тушка была 160-170 руб тушка, сейчас — 195 руб. Филе была 300 руб — теперь 330. Свинина низкого качества 380 — 400 рублей. И каждую неделю цены поднимаются», — рассказала Ирина.



«Сейчас тот период, когда народ ничего не говорит, все молчат. В городе одни тетки с грустными лицами, идти некуда делать нечего. Такое настроение...», — поделилась своими ощущениями Людмила

Мнение - Сегодня, 15:15 816 О ситуации с продуктами питания в Луганске и общем настроении рассказывают жители города в социальных сетях.«В Луганске с полок пропал сахар. Как признаются сами реализаторы, на складах он есть, но на витрины не выставляют, посколько не знают как устанавливать ценники», — пишет автор телеграм-канала Журналистика со вкусом.Хотя другие жители Луганска его информацию не подтверждают. Об этом они пишут в социальных сетях.«В Луганске мясо, курятина, спиртное — на месте. По сахару пару дней поистерили, зашла вчера в супермаркет — бери, не хочу. Дешевого правда нет, а дорогой лежит», — пишет Антонина.«В Антраците все подорожало в среднем на 50%, то, что обычно покупаем», — жалуется Татьяна.«Цены подскочили в Луганске. Мои сигареты были — 95 руб стали — 132 руб. Курица тушка была 160-170 руб тушка, сейчас — 195 руб. Филе была 300 руб — теперь 330. Свинина низкого качества 380 — 400 рублей. И каждую неделю цены поднимаются», — рассказала Ирина.«Сейчас тот период, когда народ ничего не говорит, все молчат. В городе одни тетки с грустными лицами, идти некуда делать нечего. Такое настроение...», — поделилась своими ощущениями ЛюдмилаМнение - Сегодня, 15:15 816

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