Украинские супермаркеты заявили о дефиците некоторых продуктов: что исчезло с полок



Проблемы с логистикой неизбежны, ведь водителям фур приходится работать в экстренных условиях. Поэтому полки некоторых магазинов остаются полупустыми. Жители Черкасщины, Николаевщины и нескольких других областей рассказывают о дефиците молочки, яиц, а также свежего мяса.

В регионах, где непрерывно идут бои, люди порой не могут приобрести даже хлеба, не говоря уже о крупах, масле и других товарах первой необходимости. В наиболее опасных городах, например, в Северодонецке, Рубежном, Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе и частично в Киеве, многие супермаркеты просто закрылись.



Руководство супермаркетов «Сільпо», АТБ и «Фора» прокомментировали, что заставлять персонал магазинов работать под обстрелами они не могут, поэтому в некоторых городах магазине закрылись.

По возможности продукты будут доставляться повсюду. Рассматривается даже вариант подвоза продуктов в окрестности города, откуда груз будут забирать местные волонтеры и представители ТРО. Также поставщики планируют перераспределить товары между складами таким образом, чтобы каждый регион своевременно получал все виды продукции и не чувствовал дефицита определенных групп товаров.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:29 105 Супермаркеты в Украине продолжают работать, но в регионы, где происходят активные боевые действия, завозить продукты становится все сложнее. Торговые сети АТБ и Сильпо предупредили своих клиентов о возможных перебоях с поставками некоторых продуктов, в частности, в южные и восточные области.Проблемы с логистикой неизбежны, ведь водителям фур приходится работать в экстренных условиях. Поэтому полки некоторых магазинов остаются полупустыми. Жители Черкасщины, Николаевщины и нескольких других областей рассказывают о дефиците молочки, яиц, а также свежего мяса.В регионах, где непрерывно идут бои, люди порой не могут приобрести даже хлеба, не говоря уже о крупах, масле и других товарах первой необходимости. В наиболее опасных городах, например, в Северодонецке, Рубежном, Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе и частично в Киеве, многие супермаркеты просто закрылись.Руководство супермаркетов «Сільпо», АТБ и «Фора» прокомментировали, что заставлять персонал магазинов работать под обстрелами они не могут, поэтому в некоторых городах магазине закрылись.По возможности продукты будут доставляться повсюду. Рассматривается даже вариант подвоза продуктов в окрестности города, откуда груз будут забирать местные волонтеры и представители ТРО. Также поставщики планируют перераспределить товары между складами таким образом, чтобы каждый регион своевременно получал все виды продукции и не чувствовал дефицита определенных групп товаров.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:29 105

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