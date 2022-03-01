"No pasaran": Китай готов помогать России экономически и в военной области



"Я надеюсь, что Китай осознаёт это", — добавил он. И что если Китай будет вести себя аналогичным образом в отношении Тайваня или другого соседа, "произойдёт что-то более серьёзное", сказал Уилсбах.





"Ключ здесь в том, чтобы сначала заставить Китай пересчитать и переоценить свою позицию. Мы не видим признаков такой переоценки, — сказал Guardian официальный представитель США, знакомый с дискуссиями. — Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку, и сегодня (в Риме) это подчеркнули. Вопрос в том, пойдут ли они дальше".





"Китай очень недоволен позицией администрации Джозефа Байдена в отношении тайваньского вопроса. Поскольку администрация Байдена не изменила своего фундаментального мышления в отношении Китая, а её дипломатия на китайском направлении контролируется "ястребами", мы вряд ли увидим значительные улучшения в китайско-американских отношениях", — отметил он.





"Сколько бы Вашингтон ни пытался блефовать и угрожать Пекину потенциальными санкциями, это не окажет никакого влияния на основные интересы Китая. Если воссоединение с Тайванем придётся проводить силой, Китай завершит его без колебаний", — сказал Лю Сян.





"Нереально ожидать, что развивающиеся рынки в массовом порядке окончательно выберут европейско-американский политико-экономический лагерь, а не китайский. Резолюция ООН, осуждающая вторжение, хотя и была принята подавляющим большинством голосов, получила значительное число воздержавшихся в Африке и Азии, включая Индию и Южную Африку, а также в самом Китае. Это не новая холодная война, а если это так, то половина развивающегося мира захочет участвовать в новом движении неприсоединения", — указывает газета.



Попытка США надавить на Китай на переговорах в Риме провалилась. Пекин твёрдо заявил, что будет помогать России экономически и, если понадобится, военным путём.А FT пишет, что Пекин ещё и пригрозил Вашингтону встречными санкциями, если тот решит помешать.США обещают Китаю санкции за неповиновение и "агрессивное" поведениеВ понедельник, 14 марта, в Риме состоялась семичасовая встреча между высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи и советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Совместного заявления не последовало.Накануне последовали несколько откровенно силовых высказываний в адрес Китая.Так, представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США создадут для Китая "значительные последствия" в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против РФ.Генерал Кеннет С. Уилсбах, командующий Тихоокеанским флотом, утверждал, что в целом Китай действует в Тихоокеанском регионе "во многих случаях вне закона", периодически совершая вторжение на соседние территории, используя "хищнические методы кредитования" для достижения влияния в ряде стран и отрицая демократию в Гонконге.Генерал добавил, что одним из "ключевых уроков", который китайцы должны извлечь из "российского вторжения" на Украину, является "солидарность мирового сообщества" в противодействии "неспровоцированному нападению на соседа" и обременительные санкции, которые нанесли экономический ущерб Москве.Некоторые западные СМИ также раскручивали готовность Китая оказать "военную и финансовую помощь России", говорилось о "потенциальных последствиях" для Китая в случае оказания такой поддержки РФ.На Китай угрозы США не оказали влиянияКак пишут CNN и The Guardian, на Китай эти угрозы не оказали влияния, и он уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку в её спецоперации на Украине и рассматривает возможность отправки ей военных грузов, в том числе беспилотников.Китайские эксперты считают, что встреча в Риме дала Пекину возможность прямо изложить последовательную позицию страны по украинскому вопросу.Попытка США оказать давление на Китай с целью заставить его изменить позицию в кризисе на Украине не увенчалась успехом, сказал Global Times декан Института международных исследований Фуданьского университетаНаучный сотрудник Китайской академии общественных наук Лю Сян, со своей стороны, подчеркнул, что США недооценивает твёрдую позицию Китая.Что произошло уже после римской встречиРоссия и Китай объединились против США,. МИД Китая потребовал в среду, 16 марта, от США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины. Эта тема как никогда важна Китаю, чтобы не платить Западу компенсации за "китайский вирус".между Шэньчжэнем и Санкт-Петербургом через Казахстан. В РЖД отметили, что первый поезд с сорокафутовыми контейнерами отправлен в марте. В дальнейшем компания планирует обеспечить регулярность доставки грузов по этому маршруту и отправлять четыре поезда ежемесячно.Во вторник, 15 марта, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что поддерживает инициативу Индонезии не включать кризис на Украине в повестку встречи G20.Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой заявил, что эскалация антироссийских санкций усложняет трудный процесс восстановления мировой экономики.Китай готов выстраивать мир против СШАЭкономика Китая является второй по величине в мире и ключевой частью глобальных цепочек поставок. Она влияет на глобальные рынки гораздо сильнее, чем российская. Любой шаг по санкциям в отношении Китая будет означать гораздо более серьёзные глобальные последствия и, вероятно, катастрофический экономический ущерб для Запада.FT пишет, что Китай готов к контрсанкциям против США.Китай действительно начал работать в указанном направлении и обсуждает с Саудовской Аравией расчёты за нефть в юанях, сообщила WSJ. Если это случится, это будет конец "нефтедоллара" и гегемонии финансовой системы США.источник