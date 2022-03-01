Зеленский объявил, что Украина стала членом энергосоюза ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление в Twitter, что страна стала членом энергетического союза Евросоюза.«Объединение энергосистем Украины и ЕС завершено. Теперь электричество Украины будет поступать в ЕС и наоборот», — отметил глава государства.Он поблагодарил страны Евросоюза, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.Ранее Симсон, представляя план по отказу от российских энергоресурсов, подчеркнула, что Еврокомиссия сделает все, чтобы на Украине «свет продолжал гореть». По ее словам, Европа продолжает помогать Украине, «поставляя топливо и генераторы».План Еврокомиссии, названный REPower EU, предусматривает отказ ЕС от газа, нефти и угля из России «задолго до 2030 года». В частности, до конца этого года в ЕС намерены сократить зависимость от российского газа на 67%. Для выражения солидарности Европы в отказе от российских энергоресурсов замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс посоветовал европейцам понизить температуру в своих домах.