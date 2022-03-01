Европа возвращается к углю, санкции против стали и последствия русофобии для Швейцарии

1. Европейский зелёный курс не выдержал первого же серьёзного испытания. Вместо того, чтобы сокращать использование угля в энергетике, страны ЕС, напротив, начали жечь его всё больше и больше, хотя уголь в Европе считают неприемлемым грязным топливом. Однако чистюлям-европейцам ничего другого не остаётся, так как цены на экологически чистый российский газ слишком высоки:https://lenta.ru/news/2022/03/...https://www.bloomberg.com/news...Впрочем, уголь тоже заметно подорожал. Интересно, пойдут ли немцы и британцы на повторное открытие своих, казалось бы, навсегда закрытых угольных шахт? Далеко не факт. У власти там сейчас зелёные сектанты, которые предпочтут решить проблему топлива иначе — уменьшив температуру в квартирах и пересадив европейцев на велосипеды.2. Евросоюз ввёл очередной пакет санкций. Над запретом ввоза в Россию ювелирных изделий и предметов роскоши можно только посмеяться — это не так работает. Серьёзнее выглядит запрет импорта стали из России:https://tass.ru/mezhdunarodnay...Как говорится в заявлении Совета ЕС, новые санкции Евросоюза против России включают ограничение импорта стали и железа, инвестиций в нефтяной и энергетический сектора страны, а также экспорт предметов роскоши в Россию. "Совет ЕС запретил новые инвестиции в российский энергетический сектор, а также ввел всеобъемлющие ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли, дополнительные торговые ограничения в отношении железа и стали, а также предметов роскоши", - отмечается в нем. Под предметами роскоши, как поясняет Еврокомиссия, подразумеваются, в частности, дорогие машины и ювелирные изделия.Еврокомиссия считает, что ограничение импорта стали из России может привести к потере РФ дохода в €3,3 млрд.Еврокомиссия также пояснила, что "запрет на новые инвестиции в российском энергетическом секторе предполагает исключения для гражданской ядерно-энергетической отрасли и транспортировки определенных энергетических продуктов в ЕС".Цены на сталь теперь будут выше ожидаемого, и есть надежда, что потери на европейском рынке мы компенсируем дополнительными продажами в других местах.Поначалу европейцы отказывались включать российскую сталь в первые пакеты санкций. Это было почти столь же вредно для них, как санкции против российской нефти и газа, ибо производство стали довольно энергоёмко.Теперь, похоже, власти Евросоюза осознали, что Европу в этом году ждёт экономический кризис из-за её антироссийской политики. А при любом серьёзном кризисе производство стали сокращается одним из первых, так как ожидается сокращение спроса на новые дома и автомобили. Так что европейцы делают хорошую мину при плохой игре: в условиях кризиса российский экспорт стали в Европу упал бы в любом случае.3. От антироссийских санкций страдает даже богатая Швейцария, формально нейтральная страна, которая участвует в экономической войне против России расслабленно, спустя рукава. Если Европа решит отказаться от российского нефтегаза, швейцарцев ждёт заметное падение экономики:https://lenta.ru/news/2022/03/...Отказ от российских газа и нефти приведет к тому, что Швейцария лишится четырех процентов ВВП. Об этом заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен в интервью изданию Sonntagszeitung, передает РИА Новости.По его словам, отказ от российских энергоносителей будет обходиться каждому жителю страны в три тысячи франков (около трех тысяч евро) ежегодно. Он также отметил, что конъюнктурный спад такого масштаба может привести и к промышленной рецессии. В то же время эксперт объяснил, что поэтапный отказ от российских нефти и газа возможен, но для этого придется прибегнуть к топливным резервам Швейцарии.Олег Макаренко