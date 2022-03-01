Владимир Путин: Спецоперация на Украине будет доведена до конца

Проводимая российскими войсками специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, применяемая тактика себя полностью оправдала. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.В последнее время появилось множество слухов о том, что Россия может не довести спецоперацию до конца и остановится на полпути, договорившись с киевскими властями в ходе проходящих переговоров. Масла в огонь добавляли украинские политики и чиновники, выступающие с различными заявлениями об условиях, на которых они согласятся установить мир с Россией. Сегодня Владимир Путин поставил в этом вопросе точку, заявив, что операция на Украине будет доведена до конца."Все поставленные задачи в спецоперации безусловно будут решены, мы надежно обеспечим безопасность России", - заявил президент, добавив, что Россия не намерена оккупировать Украину.По его словам, операция развивается по заранее утвержденному плану, российские военнослужащие делают все, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Тактика боевых действий была разработана Минобороны и Генштабом, наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм.Президент пояснил, что Россия начала спецоперацию на всей территории Украины, поскольку проведя ее на территории Донбасса не получилось бы ликвидировать угрозу, а только отодвинуть линию фронта. Формат проведения операции был единственно возможным."Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией!"- подчеркнул Путин.источник