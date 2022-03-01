В«Единая РоссияВ» потребовала с позором уволить Дворковича из В«СколковоВ»

Партия «Единая Россия» выступает за «увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» за его осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил РФ на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака в Telegram.Накануне бывший зампред правительства страны и ныне глава FIDE Аркадий Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением «начатых Россией военных действий на Украине», заявив, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам следует запретить представлять свои страны на международных соревнованиях.По мнению Турчака, это есть не что иное, как «национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент». Представитель единороссов также подчеркнул, что отстранение шахматной сборной России от соревнований под эгидой FIDE является «очередным хамским и шовинистическим выпадом против наших соотечественников».28 февраля Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решениелишитьроссийских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран.