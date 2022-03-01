Носович объяснил, почему НАТО отказалось вводить миротворцев на Украину



"Единогласно! Это значит, и Польша тоже. Польша, которая сама этот контингент предложила. Амбиции амбициями, а входить в прямое соприкосновение с российской армией без гарантий твёрдой союзнической поддержки, в Варшаве дураков нет", — высказался аналитик в Telegram-канале.





"Тем более, что можно заручиться гарантиями и на Востоке… Но куры — не орлы. Они не летают", — заключил политолог.



Польские геополитические хотелки закончились, так и не начавшись. Так прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга журналист-международник и политолог Александр Носович.Эксперт отметил, что 16 марта страны НАТО единогласно высказались против развёртывания на Украине миротворческого контингента Альянса.По его мнению, если бы партия Качиньского была по-настоящему дерзкой, то она ввела бы польский миротворческий контингент на Галичину и Волынь и без гарантий от Запада.Напомним, 15 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и предложил ввести в страну миротворцев НАТО для урегулирования ситуации.источник